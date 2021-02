Biographie

Groupe de metal nord-irlandais inspiré par différentes mouvances rock (du grunge au punk, sans oublier le rock'n'roll), leur album Troublegum (1994) et quelques reprises réussies ont ouvert la voie à un succès mondial. Mais c'est surtout grâce aux tournées et la production régulière de disques que Thérapy? a pu gagner sa place et constituer, dans les années 1990 et 2000, une sérieuse alternative européenne au metal américain. En 2015, Disquiet est le quatorzième album studio du groupe. Il est suivi trois ans plus tard par Cleave. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2018