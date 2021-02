Biographie

L'histoire de Therion se confond avec celle de Christofer Johnsson (chanteur et guitariste né en 1972), son fondateur et seul membre permanent. Commencée sous les noms de Blitzkrieg puis Megatherion, l'aventure du groupe de metal suédois se poursuit sous celui de Therion. Aux premiers albums de death metal, de Of Darkness... (1991) à Lepaca Kliffoth (1995), succède une évolution vers le metal symphonique à la scandinave, avec un goût pour le style gothique. Précurseur du genre, Therion offre une série d'enregistrements plébiscités comme Theli (1997), Secret of the Runes (2001) ou le diptyque Lemuria/Sirius B (2004). Trois ans plus tard, le groupe sort un nouveau classique, Gothic Kabbalah, suivi en 2010 par Sitra Ahra et en 2012 par Les Fleurs du Mal, album auto-produit constitué de reprises de chansons françaises. Des problèmes de santé et des changements de musiciens conduisent à la livraison tardive de l'opéra rock symphonique Beloved Antichrist en 2018. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018