Biographie

Sur son premier album Beat Pyramid paru en 2008, These New Puritans apporte une nouvelle touche electro au rock d'inspiration post-punk de PiL. Le quatuor fétiche du couturier Hedi Slimane (Dior) réitère son mélange original dans l'acclamé Hidden en 2010. En 2013, le troisième album Field of Reeds propose une musique ambitieuse aux arrangements éloignés du rock. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015