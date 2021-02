Biographie

Si les deux chanteurs Dante Jones et Andrew Neely sont nés respectivement dans à Denver, Colorado et Washington D.C., c'est sur la côte Ouest, à Los Angeles que les deux artistes se rencontrent et forment le duo RnB THEY. Nourrissant leur musique de nombreux styles, depuis le rock jusqu'à l'electro, le groupe se fait rapidement remarquer avec un premier EP, baptisé Nü Religion et un premier single qui fait mouche, car produit par Zhu et Skrillex, « Working For It », qui se classe 30e en Australie et 71e en Grande-Bretagne. Une série de singles plus tard, - « Say When », « Deep End » et « What You Want », un premier album studio voit le jour : Nü Religion : Hyena. Amassant les titres de meilleur groupe émergeant par la presse, le duo ne se repose pas sur ses lauriers et propose en 2018 un EP, Fireside, qui témoigne de son influence naissante au travers de la participation de nombreux artistes établis comme Vic Mensa, Ty Dollars $ign, Jeremih ou Wiz Khalifa.