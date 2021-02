Biographie

Natif de Toulouse (26 mai 1994), le guitariste classique aux origines espagnoles Thibaut Garcia pratique l'instrument depuis l'âge de sept ans. L'apprentissage en milieu familial par un père musicien amateur précède les études au Conservatoire de Toulouse, où il acquiert ses diplômes en musique de chambre et en guitare. Installé à Paris pour la suite de son parcours au Conservatoire national supérieur de musique, dans la classe d'Olivier Chassain, Thibaut Garcia obtient passe son examen avec mention et les félicitations du jury, puis prend des cours auprès de Judicaël Perroy. Sa carrière commence par de multiples récompenses : Premier prix des concours Anna Amalia à Weimar (2010), du Concours international de Séville (2013), de la Guitar Foundation of America Competition (2015) et la même année, le titre de filleul décerné par l'Académie Charles-Cros. Il publie un premier récital chez Naxos, Demain Dès l'Aube (2014), puis signe avec le label Erato pour les suivants, Leyendas (2016) et Bach Inspirations (2018), suivis d'une Victoire de la musique classique dans la catégorie « Révélation soliste instrumental » (2019). L'album Aranjuez paru en 2020, dans lequel il interprète entre autres pièces le fameux concert de Joaquin Rodrigo, est couronné par un Diapason d'or. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020