Biographie

Le Français Thierry Pastor échappe de peu à la catégorie du one hit wonder en étant l'auteur de deux tubes avec « Le coup de folie » (1981) et « Sur des musiques noires », classé douzième au Top 50 en 1985. Malgré ces succès et trois albums, Thierry Pastor disparait de l'avant-plan vers 1996. Jamais oublié du public celui qui figure parmi les dix plus importants vendeurs de 45 tours en France dans les années 1980, participe depuis 2009 aux tournées RFM Party 80. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015