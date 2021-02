Biographie

Auteur-compositeur, comédien, humoriste et chanteur, le Suisse Thierry Romanens brûle les planches depuis plus d'une décennie, et enregistre son premier album Le Sens Idéal en 2000. Trois autres disques du chanteur farfelu suivent jusqu'à Je M'appelle Romanens en 2009. Il est régulièrement récompensé lors de festivals francophones. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015