Biographie

Depuis sa création à Washington en 1995 par Rob Garza et Eric Hilton, le projet downtempo Thievery Corporation s'est attelé à livrer un mélange de trip-hop, de dub et d'acid jazz. Suite à la parution d'une poignée de singles accueillis chaleureusement et publiés sur le label du groupe, Eighteenth Street Lounge (ESL) en 1996, Thievery Corporation livre Sounds From the Thievery Hi-Fi, son premier album, en 1997, suivi quoique relativement tardivement par The Mirror Conspiracy en 2000, confirmant l'engouement pour la recette du duo. Suite à une parenthèse bossa nova en 2014 avec Saudade, Thievery Corporation revient à ses racines dub en 2017 pour son huitième effort studio, The Temple of I & I. © TiVo