Biographie

Mené par un chanteur, bassiste, auteur et compositeur de talent nommé Phil Lynott, le groupe irlandais Thin Lizzy, fondé en 1969, pratique un hard-rock aux influences soul notables. Le groupe s'acoquine également facilement avec le punk rock à partir de 1977. La présence d'excellents guitaristes comme Scott Gorham, Gary Moore, Brian Robertson, John Sykes, permet à Thin Lizzy de sortir les mémorables Jailbreak (1976), Johnny the Fox (1976) ou Live and Dangerous (1978). Le groupe s'arrête à la mort de Phil Lynott en 1986. © ©Copyright Music Story Frédéric Régent 2016