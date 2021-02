Biographie

Third Eye Blind s'inscrit dans la mouvance des groupes de rock alternatif américains de l'après-grunge, pratiquant une musique savamment dosée en riffs de guitare et de mélodies. La formule s'avère fructueuse dès le premier album homonyme, paru en 1997, doté du hit « Semi-Charmed Life ». Après les albums Blue (1999) et Out of the Vein (2003), le groupe de Stephan Jenkins reste silencieux pendant six années, jusqu'à la sortie d'Ursa Major, classé numéro un des ventes d'albums de rock indépendant et numéro trois du Billboard 200 à l'été 2009. Sans le guitariste Tony Fredianelli, remplacé par Kryz Reid, Third Eye Blind revient six ans plus tard pour l'album Dopamine (2015), suivi de deux EP de sept titres chacun, We Are Drugs (2016) et Thanks for Everything (2018), constitué de reprises. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018