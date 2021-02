Biographie

This Is the Kit est le nom du groupe aussi bien que l'alias de la musicienne Kate Stables. Son projet musical naît en 2003 à Winchester en Angleterre. Accompagnée par ses musiciens, elle est repérée par le musicien et animateur de la BBC Guy Garvey. Il faut attendre l'année 2006 pour trouver une trace discographique de This Is the Kit, sur la compilation Folk Off, aux côtés d'artistes tels que Animal Collective, Tunng ou encore Vashti Bunyan. Un premier album, nommé Krulle Bol, intervient deux ans plus tard en 2008, et bénéficie de l'apport du producteur John Parish, connu dans la scène indépendante pour sa collaboration fructueuse avec PJ Harvey. Wriggle Out the Restless suit en 2010, produit par l'un des musiciens et collaborateurs de longue date, Jesse D. Vernon. Aaron Dessner, membre du groupe The National, participe quant à lui à l'élaboration du troisième opus, Bashed Out, qui sort en 2015. Moonshine Freeze en 2017 et Off Off On en 2020, précédé par le single « If You're Free », complètent la discographie de This Is the Kit.