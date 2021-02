Biographie

Torturée, envoûtante, pleine de mystère, la voix du britannique Thom Yorke (né à Wellingborough en 1968) aura plané sur l'essentiel des années 90 et 2000 en qualité de voix de Radiohead, formation culte auprès d'une génération de fans de rock alternatif lettré. Pour autant, mis à part une poignée de collaborations (UNKLE, PJ Harvey, Bjork), il aura fallu attendre 2006 et The Eraser pour voir l'anglais se lancer en solo, et ce selon des modalités musicales proches des travaux électroniques les plus expérimentaux de Radiohead. S'il faut attendre le projet Atoms For Peace (2013) pour le retrouver hors Radiohead, Yorke revient alors rapidement en solo avec Tomorrow's Modern Boxes en 2014, suivi par la bande originale de Suspiria (2018) puis ANIMA, troisième recueil accompagné d'un court-métrage signé Paul Thomas Anderson en 2019. © TiVo