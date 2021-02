Biographie

La musique symphonique a pris un essor international en Scandinavie depuis que Thomas Dausgaard dirige l’Orchestre Symphonique Danois et l’Orchestre de Chambre de Suède. Avec ce dernier orchestre, il a entrepris un vaste programme discographique consacré à l’enregistrement intégral des œuvres pour orchestre de Beethoven pour le label SIMAX. Les symphonies, bien sûr, mais aussi les concertos, ainsi que l’ensemble des ouvertures trop négligées aujourd’hui en concert, et des œuvres rares comme la musique de ballet du jeune Beethoven, Musique pour un ballet chevaleresque et Les Créatures de Prométhée. Ce projet a été couronné par la critique pour sa cohérence et pour l’excellence de ses exécutions. Mais leur travail va beaucoup plus loin dans le répertoire romantique, avec Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak et même Bruckner.Reconnu pour ses choix de programmation particulièrement innovants, pour sa curiosité créative et pour ses interprétations passionnées, il exploite avec succès les œuvres des compositeurs nordiques dont la découverte est des plus intéressantes. On y trouve en bonne place Franz Berwald ou Carl Nielsen bien sûr, qui sont loin d’être des inconnus dans le reste du monde, mais la résurrection des partitions du Danois Rud Langgaard (1893-1952) est particulièrement passionnante. Appartenant à aucune école, cette musique complètement anachronique a toujours été en profond décalage avec son temps. Avant-gardiste dans sa jeunesse, Langgaard a été taxé de réactionnaire dans sa maturité, en tournant ostensiblement le dos à la modernité. Musique symbolique (Harmonie des sphères), pastiches romantiques ou collages annonçant les années soixante-dix, c’est une œuvre déroutante et profondément originale que Thomas Dausgaard s’évertue à redécouvrir pour lui donner, grâce au disque, une place dans l’histoire de la musique. Une autre découverte de taille que celle de Asger Hamerik, un compositeur danois qui est venu en France travailler avec Berlioz et qui laisse 7 Symphonies toutes enregistrées par Dausgaard à la tête d’excellents orchestres scandinaves. Mais sa curiosité ne s’arrête pas là, car le chef danois dirige et enregistre beaucoup de musique de compositeurs scandinaves comme Per Nørgård, Svendsen, Hartmann ou Sinding. La vie musicale des pays du nord de l’Europe, d’une richesse absolue et trop méconnue, trouve en Thomas Dausgaard un ambassadeur propre à la faire rayonner. Il est également le chef de l’Orchestre de la BBC d’Ecosse et sera, dès 2019, le directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Seattle où son approche très personnelle de la programmation semble vivement appréciée.Conscient de la formation du public de demain, Thomas Dausgaard accorde une grande importance au rôle que peut jouer la musique auprès des enfants et des jeunes. A ce titre, il collabore avec des orchestres de jeunes tels que le Baccarelli Institue au Brésil, le Toronto Youth Symphony et l’Australian Youth Orchestra. Ce chef d’orchestre singulier est un véritable électron libre dans le monde souvent conventionnel de la musique classique. Sa curiosité dépasse largement les frontières de la musique et il est notamment fasciné par les modes de vie de cultures lointaines ; il a visité des tribus de chasseurs de têtes à Bornéo, fait du bénévolat dans une ferme en Chine et vécu avec des villageois sur une île reculée du Pacifique sud. Il vit actuellement au Danemark avec sa famille.La variété de sa vaste discographie est tout à fait révélatrice de son esprit d’aventurier de la musique. Sans cesse il exploite des mondes nouveaux, ennemi de la routine qui prévaut si souvent dans les salles de concert. Cette accumulation du savoir ne peut être que bénéfique lorsqu’il dirige les œuvres du grand répertoire qui sont dès lors nourries de toutes ses expériences.© FH – novembre 2017 /Qobuz