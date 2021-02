Biographie

Sorti d'une courte aventure avec le groupe Quadraphonics, le Norvégien Thomas Dybdahl propose ensuite seul des chansons empreintes de folk américain sur les albums That Great October Sound (2002), Stray Dogs (2003), One Day You'll Dance for Me, New York City (2004) et Science (2006). Ce collaborateur de Morcheeba et The National Bank publie la rétrospective intitulée Thomas Dybdahl en 2010, suivie de Songs en 2011. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015