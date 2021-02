Biographie

Avec son physique de cow-boy hollywoodien, Thomas Hampson a promené sa haute silhouette sur les grandes scènes mondiales à l’opéra comme au concert. Son timbre de baryton est clair et soyeux, sa présence élégante, sa diction toujours distincte et subtile, quels que soient le répertoire ou la langue envisagés. Son art n’a pas grand-chose à voir avec le pur instinct, car il s’est construit avec une technique solide et un travail très approfondi des rôles qu’il chante, à la manière d’un acteur. A cet égard, son incarnation du roi Arthus dans l’opéra éponyme d’Ernest Chausson à l’Opéra de Paris en 2015, avec Sophie Koch et Roberto Alagna comme partenaires, est tout à fait caractéristique, tant il a analysé la psychologie de ce personnage qui, selon lui, exalte « les valeurs de la chevalerie, sur un idéal de transcendance de soi à partir de l’honneur et de la discipline. »Après avoir reçu l’enseignement d’excellents professeurs, sa rencontre avec la soprano Elisabeth Schwarzkopf est déterminante. C’est auprès d’elle qu’il peaufine son style et son expression où l’on décèle parfois un certain maniérisme. Le répertoire de Thomas Hampson est immense. Grand chanteur lyrique, il s’est particulièrement distingué dans les rôles de Don Giovanni, Guillaume Tell, Hamlet, Eugène Onéguine, Figaro du Barbier de Séville, le père Germont, Amfortas ou Scarpia. Il chante avec le même bonheur le lied ou la mélodie.Véritable geek passionné par les réseaux sociaux, Thomas Hampson est sans cesse à l’affût du dernier smartphone ou de la tablette la plus performante. En 2010, il a donné la première masterclass diffusée en direct sur une application mobile, dans le cadre d’un programme expérimental d’enseignement à distance de la Manhattan School of Music, dont il est membre du conseil d’administration. Parmi les très nombreux compositeurs qu’il aborde, c’est sans doute Gustav Mahler qu’il chante le plus. En 2011 il a donné plus de 50 concerts consacrés au compositeur autrichien à l’occasion du centième anniversaire de sa disparition prématurée.Cette carrière exceptionnelle a commencé en Europe à l’Opéra de Zurich, comme baryton principal, notamment pour les légendaires productions du cycle Harnoncourt-Ponnelle. C’est également à cette époque qu’il débute à Cologne, Hambourg, Vienne et, comme récitaliste, au célèbre Wigmore Hall de Londres. Ses débuts américains seront tout aussi retentissants. Sa rencontre avec Leonard Bernstein, pour une Bohème (Puccini) à l’Opéra de Rome, deviendra une belle histoire d’amitié qui aboutira aux concerts, et aux enregistrements devenus légendaires, des grands cycles mahlériens avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne. C’est à partir de ce moment que Thomas Hampson a été reconnu parmi les principaux barytons du siècle.Le monde entier se l’arrache. Son répertoire s’étoffe, englobant de nombreuses créations de Cehra, Susa, Rihm, Daugherty, John Adams ou Theofanidis et le répertoire populaire américain de Copland à Cole Porter. Thomas Hampson a réalisé un spectacle itinérant autour des American Songs et lancé une base de données interactive qui détaille leur histoire et leur importance dans la culture américaine.Depuis quelques années, il consacre une grande partie de ses activités à la formation des jeunes chanteurs. La discographie de Thomas Hampson est variée et de grande qualité. Elle comprend de très nombreux opéras et des récitals de lieder. Parmi ses derniers albums, For Lenny, un hommage collectif à Bernstein paru en février 2018 comprenant notamment des œuvres écrites par ses amis compositeurs, Sondheim, Corigliano, Schwartz et Rorem. Avec Serenade paru chez Pentatone avec le pianiste Maciej Pikulski, Thomas Hampson rend hommage à la France avec des mélodies de Gounod, Bizet, Meyerbeer, Chabrier, Massenet, Saint-Saëns, Chausson et Magnard, encore une preuve de son inlassable curiosité. © François Hudry/QOBUZ