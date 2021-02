Biographie

Valeur montante du chant lyrique, Thomas Quasthoff est l'un des barytons les plus demandés sur la scène internationale. Le chanteur de petite taille, atteint d'une malformation à la naissance, interprète avec un égal talent du Mozart (Mozart Arias) que des airs populaires, jazz, voire de la soul music, comme en témoignent les albums The Jazz Album: Watch What Happens (2007) et Tell It Like It Is (2010). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015