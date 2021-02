Biographie

Three Days Grace est un groupe canadien de metal et de rock post-grunge originaire de Norwood (Ontario), auteur d'une série de succès plébiscités par les radios alternatives, dont « I Hate Everything About You », tiré du premier album homonyme paru en 2003 et « Animal I Have Become », extrait de One-X (2006), qui fut le morceau le plus diffusé sur les radios alternatives américaines cette année-là et fit de l'album un disque de platine. Les albums suivants, Life Starts Now (2009), Transit of Venus (2012), Human (2015) et Outsider (2018), consolident le succès de Three Days Grace en Amérique du Nord. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2018