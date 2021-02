Biographie

Danny Bowes (chant) et Luke Morley (guitare) se connaissent depuis l'époque du lycée. D'abord appelé Terraplane, leur groupe devient Thunder en 1989. Influencé par le blues rock et le hard rock originel, Thunder connait un début de carrière faste avec les albums Laughing on Judgement Day (1992), Behind Closed Doors (1995) et The Thrill of It All (1996). Mis en pause de 1999 à 2003, Thunder ne retrouve ensuite jamais le bon tempo malgré plusieurs disques décents et se sépare en 2009. De retour scéniquement dès 2011, Thunder sort Wonder Days en février 2015. Le groupe, encore bien loin de prendre sa retraite, publie son autobiographie officielle, Giving the Game Away puis un nouvel album studio, baptisé Rip it Up. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017