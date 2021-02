Biographie

Né en 1984 à Los Angeles, Stephen Brunner, alias Thundercat, s'est imposé sur la scène californienne en tant que musicien de studio puis d'auteur-compositeur-interprète. Bassiste technique et expressif maniant des modèles à six cordes, Brunner évolue principalement dans le milieu jazz et néo-soul, travaillant avec des artistes comme Kamasi Washington et Flying Lotus, mais se révèle être un musicien versatile et demandé, mettant ses talents au service d'artistes aussi variés que Kendrick Lamar, Erykah Badu, Childish Gambino, Suicidal Tendencies, Bilal ou encore Keziah Jones. En solo, il entame sa discographie avec The Golden Age of Apocalypse en 2011, suivi par le remarqué Apocalypse en 2013. Après un maxi en 2015 porté par le maxi "Them Changes", il livre son troisième recueil longue durée, Drunk, en 2017. © TiVo