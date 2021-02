Biographie

Tianwa Yang commence le violon à l'âge de quatre ans et remporte, très rapidement, ses premiers prix. À l'âge de dix ans, elle commence à suivre les cours de Lin Yaoji, professeur au Conservatoire de Pékin. En un an et quelques concerts, les critiques de Hong Kong voient en elle la future « fierté de la Chine ». En 1999, alors que Yang se produit au Festival de Musique de Pékin, le violoniste Isaac Stern la remarque et l'invite à jouer aux États-Unis. C'est en 2001 que Yang fait ses débuts en Europe, se produisant avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Tchèque, à Prague. Il s'en suit une série de concerts en 2003, qui la mèneront à Munich, Paris, Stockholm, Francfort et Vienne. Toujours en 2003, elle obtient une bourse pour étudier la musique de chambre en Allemagne. A partir de 2007, sa carrière internationale va véritablement se développer. Yang va ainsi jouer avec les plus grands orchestres : Detroit, Seattle, Baltimore, Nashville, Nouvelle-Zélande Symphonic, MDR-Sinfonieorchester de Leipzig-, l'Opéra d'État bavarois, l'Orchestre National d'Île de France, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre de Hong Kong, Buffalo, Orchestre de la BBC et le Royal Philharmonique de Liverpool. Des grands orchestres, et des chefs de renoms : elle a ainsi pu jouer sous la baguette de Günther Herbig, Yoel Levi, Gerard Schwarz, Vassily Sinaisky, Giancarlo Guerrero, JoAnn Falletta ou Marc Albrecht. Tianwah Yang enregistre son premier disque 24 Caprices de Paganini en 2000, pour le label Hugo Classique. Agée de 13 ans seulement, elle devient la plus jeune violoniste à enregistrer cette ouvre de bravoure. En 2004, elle commence à enregistrer pour Naxos les ouvres complètes de Pablo de Sarasate, récompensée par la critique avec un « Diapason d'Or ».