Biographie

Thibault Godillat est né à Bergerac (Dordogne) où il s'est laissé bercer par le folk de Bob Dylan, Bon Iver et Francis Cabrel. Amoureux de la Dordogne et de la guitare acoustique de son père, il commence à écrire des chansons en marge de ses études effectuées à Périgueux. Il sollicite les internautes de MyMajor Company qui l'aident à produire son premier single « On n'est pas bien là ? ». Sortie en mars 2015 et agrémentée d'un clip tourné en Thaïlande, cette chanson ne tarde pas à devenir un succès par les écoutes en streaming. « Ton sourire » et « Nation » se chargent, au cours de l'année 2016, de maintenir l'attention sur son travail préparatoire à un futur premier album prévu en 2017. En attendant, Tibz assure les premières parties de concert, en ouverture de Louane, Mickey 3D puis Boulevard des Airs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019