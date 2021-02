Biographie

Auteur de tubes trance comme « Flight 643 », « Traffic », « Nyana », le Néerlandais Tiësto (né à Breda le 17 janvier 1969) s'est imposé au début des années 2000 par ses concerts démesurés, livrant des sets de plus de six heures. Élu meilleur DJ par de nombreux magazines spécialisés, son aura l'a conduit à mixer pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. En 2010 pour l'album Kaleidoscope, Tiësto négocie un virage vers un son plus electro et moins purement techno dance. En 2011, c'est en tant qu'Allure qu'il sort l'album Kiss from the Past. Tiësto revient sous son nom en juin 2014 avec A Town Called Paradise qui contient le tube « Red Lights ». Une multitude de singles paraissent les années suivantes dont « Jackie Chan » (2018, classé n°5 aux États-Unis). En 2019, l'EP Together et ses multiples collaborations est suivi par le single « Ritual », sur lequel chantent Jonas Blue et Rita Ora. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2019