Biographie

Tift Merritt est une auteure-compositrice et interprète qui a éclos sur la scène country-folk américaine avec son premier album solo Bramble Rose en 2002. Elle poursuit depuis une carrière sans reproche, adoubée par ses pairs et par la critique. Son quatrième album studio See You On The Moon sorti en 2010 est tout autant acclamé que Bramble Rose en 2002 et le classique Tambourine en 2004. Après Traveling Alone (2012), Tift Merritt s'associe à la pianiste classique Simone Dinnerstein pour l'album de reprises Night édité l'année suivante par la division classique du label Sony. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015