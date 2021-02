Biographie

Le DJ et producteur montréalais Tiga est certainement l'une des figures electro les plus novatrices depuis le début des années 2000. Tiga est tout simplement l'homme qui a importé et popularisé l'acid house et l'electro punk au Canada, se produisant en tant que DJ. De ses célèbres remixes (pour Felix Da Housecat, Peaches, Tomas Andersson ou Scissor Sisters) à la création de son label (Turbo Recordings) en passant par ses albums plus personnels (Sexor en 2006) et son duo avec Jori Hulkkonen (Tiga & Zyntherius), Tiga est sans conteste l'un des piliers des musiques électroniques. Non Stop en 2012 le montre toujours aussi talentueux, sexy, et moqueur. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015