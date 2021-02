Biographie

Till Brönner est le plus célèbre trompettiste de jazz allemand. Bien qu’il soit considéré comme très grand virtuose de son instrument, il a la réputation d’un « Chet Baker » allemand. Brönner étudie la trompette jazz à l’École Supérieure de Musique de Cologne. Malte Burba et le trompettiste jazz américain Bobby Shew comptent parmi ses principaux professeurs. Son premier album personnel « Generations of Jazz » avec Ray Brown, Jeff Hamilton, Frank Chastenier et Grégoire Peters paraît en 1993 et obtient immédiatement le « Preis der Deutschen Schallplattenkritik » (prix de la critique discographique allemande). Ensuite il se produit en compagnie de pointures internationales du jazz comme Dave Brubeck, Tony Bennett, Mark Murphy, James Moody, Monty Alexander, Nils Landgren, mais aussi Klaus Doldinger et Joe Sample. D’autre part, il produit et compose l‘album « 17 millimètres» (1999) pour Hildegard Knef et écrit la bande-son des documentaires « Jazz Seen» (sur le photographe américain de jazz et de mode William Claxton) et « Höllentour » (« Tour d’enfer ») de Pepe Danquart. Par ailleurs, Brönner produit deux albums du chanteur de jazz américain Mark Murphy ; très prisés par les spécialistes, ces derniers lui apportent un surcroît de notoriété internationale considérable. Non moins de 11 albums parmi les 18 enregistrés en studio par Brönner sont publiés par le légendaire label universel « Verve ». La plupart des albums enregistrés à Los Angeles sont tour à tour récompensés par un disque d’or. L’album du moment, « The good life », est publié en septembre 2016 par SONY. En 2009 Brönner enregistre toutes les parties pour trompette de « Touch Yello », l’album culte du célèbre duo suisse de musique électronique Yello. Au cours de la même année, Brönner est nommé professeur à l’École Supérieure de musique Carl Maria von Weber de Dresdes. Depuis le semestre d’hiver 2009/2010 il y enseigne la trompette jazz en collaboration avec le professeur Malte Burba. Ses collaborateurs, eux-mêmes des solistes internationaux à succès, sont regroupés autour de l’icône allemande du jazz et adaptent littéralement « The Good Life » pour la scène. Ce n’est pourtant pas sa popularité qui rend ce groupe exceptionnel. Brönner se concentre entièrement sur les sons de son instrument, dévoilant au public de manière impressionnante ce qu’il sait faire naître de sa trompette, tout en laissant les autres membres du groupe s’exprimer de même. En effet, le processus de dialogue musical se poursuit, de sorte que chacun y trouve toujours l’espace nécessaire pour s’exprimer en solo puis réintégrer l’unisson du groupe. Le programme divertissant et surprenant, enrichi de chansons issues de l’immense répertoire du trompettiste et accompagné de sa charmante présentation, promet une expérience musicale très particulière.©tillbroenner.de