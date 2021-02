Biographie

Né Timothée Duperray à Rambouillet en 1994, l'auteur-compositeur-interprète français Tim Dup entame l'apprentissage du piano dès l'âge de sept ans avant de faire ses armes sur la scène parisienne, multipliant les premières parties d'artistes en vue (Dominique A, Benjamin Biolay), et de livrer un premier maxi avec Vers les ourses polaires (2016), imposant une recette chanson electro-pop finement ouvragée au profit d'une plume délicate. Tandis qu'il multiplie les singles comme sa reprise de "La Vie ne vaut rien" d'Alain Souchon et participe à l'écriture du premier album de Louane ou au projet hommage à Barbara initié par Alexandre Tharaud, le chanteur livre en 2017 son premier album sous le titre Mélancolie heureuse, porté par le titre "Mourir vieux (avec toi)" et suivi en 2020 par Qu'en restera-t'il?. © TiVo