Biographie

Sebastião Rodrigues Maia alias Tim Maia (Rio de Janeiro, 28 septembre 1942 - 15 mars 1998) est un musicien et chanteur brésilien aux multiples influences, connu pour son style musical iconoclaste. Durant une longue carrière commencée au milieu des années 1950, celui qui fut surnommé le « père de la soul brésilienne » a enregistré une trentaine d'albums entre 1970 et son décès en 1998, à l'âge de cinquante-cinq ans. Son style inspiré des traditions brésiliennes (samba, bossa nova), de la soul américaine, du funk, du rock psychédélique, du disco, de la variété et du jazz forme un étonnant cocktail de la musique populaire brésilienne (MPB), avec un humour qui lui est propre et un goût pour l'ironie et les sujets controversés. Son humeur imprévisible, qui lui fait annuler certains concerts, l'éloigne des plateaux de télévision et des grands réseaux de distribution, malgré le soutien de ses pairs musiciens, de Marcos Valle à Gal Costa, avec qui il chante en duo son plus grand succès, « Um Dia di Domingo » (Soul Tim: Duetos, 2004). Son appartenance au courant contre-culturel Cultura Racional, entre 1975 et 1977, l'amène à enregistrer deux albums rejetés par le label RCA (Tim Maia Racional Vol. 1 & 2), qu'il publie sous le label indépendant Seroma Discos. Reconnu comme l'un des musiciens brésiliens les plus influents de son époque, le chanteur obèse et accoutumé à l'alcool et aux drogues connaît un rayonnement international posthume à l'occasion de la sortie de rééditions et de compilations, notamment Millenium: Tim Maia (1999) et World Psychedelic Classics 4: The Existential Soul of Tim Maia (2012), éditée par le label Luaka Bop de David Byrne. La biographie Vale Tudo de Nelson Motta, parue en 2011, donne lieu l'année suivante à une comédie musicale du même nom et, en 2014, au long-métrage Tim Maia, réalisé par Mauro Lima. De nombreux autres hommages posthumes lui sont rendus pour reconnaître son importance dans la musique populaire brésilienne. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019