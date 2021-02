Biographie

Né à Delhi, en Louisiane (États-Unis), le 1er mai 1967, Tim McGraw commence par interpréter de la country néo-traditionnelle sur son premier album homonyme avant de connaître un large succès avec le suivant, Not a Moment Too Soon (1994), meilleure vente annuelle du genre. Après All I Want (1995), sa carrière prend un tournant plus pop et contemporain et Tim McGraw, marié à sa consoeur Faith Hill en 1996, devient le chanteur country le plus populaire avec l'album Everywhere (1997). Dès lors, il ne cesse de cumuler les records : dix titres classés numéros un country dont « It's Your Love » (1997), « Just to See You Smile » (1998) et « Live Like You Were Dying » (2004), sacrés chansons country de l'année par le Billboard, trois Grammy Awards et d'autres récompenses nombreuses ainsi que la tournée la plus rentable du genre, le Soul2Soul II Tour, qu'il effectue avec son épouse en 2006 et 2007. Outre des apparitions au cinéma dans les années 2000, Tim McGraw enregistre et tourne avec régularité, pour le label Curb Records jusqu'à l'album Emotional Traffic (2012), puis pour Big Machine qui publie successivement Two Lanes of Freedom (2013), Sundown Heaven Town (2014) et Damn Country Music (2015). En 2017, Tim McGraw et Faith Hill sortent leur premier album en commun, The Rest of Our Life. Il est de retour en 2020 avec l'album Here on Earth, même si celui-ci ainsi que la tournée qui devait l'accompagner ont été décalés en raison de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé l'ensemble de l'industrie musicale cette année-là. L'album marque aussi le retour de l'artiste chez Big Machine Records, où il avait déjà été signé entre 2011 et 2017. Il est précédé des singles « I Called Mama » et « Here on Earth ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020