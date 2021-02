Biographie

Né Ruben Louis en 1997, le rappeur francilien Timal apparaît sur la scène musicale à la fin des années 2010 avec une chaîne YouTube baptisée Daymolition d'après son label et sur laquelle il publie la série de freestyles Rapports, menant en 2018 à la parution de Trop chaud, premier album porté par les singles "Arrivant" et "Dans la ville". Tandis qu'il continue de livrer les Rapports "La 10" jusqu'à "La 12", Timal revient en 2020 avec un second effort, Caliente, propulsé par des titres comme "Ailleurs (featuring Maes)" ou le single "Week-end (featuring Leto)" en trente-quatrième position des charts à sa sortie. © TiVo