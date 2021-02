Biographie

Depuis 2005, le groupe canadien Timber Timbre distille une folk inspirée, intimiste et obsédante. Des mélodies troublantes aux faux airs de western dramatique, un minimalisme maitrisé, où rien ne semble manquer, voilà l’ADN du groupe. Accordant un grand soin aux sons, Timber Timbre a su se créer une identité à part, rocailleuse et fragile, mélancolique et assurée à la fois. Portés par la voix de Taylor Kirk et la guitare de Simon Trottier, les morceaux de Timber Timbre trouvent un élan singulier au travers du violon de Mika Posen. Entre le cowboy et le chamane, l’entité Timber Timbre ne laisse pas indifférent. Tout en sensibilité, il évoque autant les immensités désertiques que les salons confinés. En 5 albums, le groupe a largement prouvé sa capacité à hypnotiser les foules et à produire une musique habitée. © Nicolas Gal /QOBUZ