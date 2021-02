Biographie

Après avoir erré entre le Wisconsin, New York et le Texas, ce couple de globe-trotters fait ses débuts vinyliques en 1986. Le premier single, « The Future's So Bright I Gotta Wear Shades » (« Le futur est si brillant que je dois porter des lunettes de soleil »), laisse apparaître un groupe qui oscille entre tradition et modernité. Armés de guitares acoustiques et de machines à percussions, ils distillent un rock'n'roll aux accents country et reggae.