Biographie

Auteure-compositrice-interprète pop australienne née en 1967 à Melbourne, Tina Arena est repérée dès son plus âge et intègre le groupe de jeunes chanteurs Young Talent Time de 1977 à 1983. Jeune adulte, Arena se lance pour de bon dans une carrière discographique en solo après une série de singles avec un premier album livré en 1990, Strong As Steel. Mais c'est Don't Ask, en 1994, qui l'impose définitivement sur la scène internationale grâce à un chapelet de succès dont "Chains" et "Sorrento Moon". Fraîchement installée à Paris et forte du succès du single "Aller plus haut", elle alterne dès lors productions anglophones et francophones et offre avec Eleven en 2015 son onzième effort studio. © TiVo