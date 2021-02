Biographie

Si elle est souvent restée dans l'ombre de Rihanna, Nicki Minaj ou encore Iggy Azalea, Tinashe (née Tinashe Jorgensen Kashingwe, à Lexington dans le Kentucky, le 6 février 1993) n'a pas ménagé ses efforts depuis le début de sa carrière en 2007 au sein du groupe féminin The Stunners. Lancée en solo en 2011, elle a publié pas moins de quatre mixtapes et troix albums, Aquarius en 2014, Nightride en 2016 et Joyride en 2018, témoins de l'émergence d'une nouvelle voix dans le R&B, tout en intégrant des éléments de pop urbaine et de hip-hop. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2018