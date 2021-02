Biographie

Le rappeur anglais Tinie Tempah (Patrick Okogwu, né à Londres en 1988) fait une entrée fulgurante des les charts en 2010 avec trois numéros 1 : « Pass Out », « Written In The Stars » et l'album Disc-Overy paru à l'automne. Connu pour ses nombreux duos avec Labrinth, Eric Turner, Kelly Rowland, Ellie Goulding et Wiz Khalifa, il livre en 2013 l'album Demonstration (classé n°3 en Angleterre) auquel participent Emeli Sandé, 2 Chainz, John Martin, Dizzee Rascal, Paloma Faith et Laura Mvula. Les nouveaux titres « Trampoline » et « Children of the Sun » se classent respectivement n°3 et n°6. En 2017 suit l'album Youth, comprenant le numéro un « No Letting Go » avec Jess Glynne et d'autres collaborations avec Jake Bugg, Zara Larsson, Kid Ink, Wizkid, Bugzy Malone, Tinashe et MNEK. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017