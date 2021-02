Biographie

On a trop tendance à l’oublier, à le caricaturer et à le réduire à une image de bellâtre ou de « Petit Papa Noël », mais il convient de rendre justice à Tino Rossi, en tant qu’authentique superstar de la chanson française. Avec plus de 1000 chansons enregistrées et plus de 300 millions de disques vendus à travers le monde, Tino Rossi est toujours recordman historique des ventes de disques parmi les artistes français. © ©Copyright Music Story Music Story 2015