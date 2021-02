Biographie

Membre de la scène punk latino de Los Angeles (Californie) dans les années 1980, Tito Larriva fait partie de The Cruzados de 1984 à la séparation du groupe en 1988. Tito Larriva forme en 1992 Tito & Tarantula qui devient célèbre grâce à plusieurs de ses chansons figurant en 1995 sur la bande originale de Desperado du réalisateur Robert Rodriguez. Devenu la coqueluche de ce dernier et de son grand ami Quentin Tarantino, Tito & Tarantula participe en 1996 au film Une Nuit en Enfer. En 1997, Tito & Tarantula sort l'album Tarantism qui reprend les chansons de ces deux films cultes. Le reste de la carrière du groupe est plutôt terne avec quatre albums sans grand relief. Tito & Tarantula célèbre ses vingt ans d'activité discographique en 2015 par une tournée et l'album Lost Tarantism.