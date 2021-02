Biographie

Matière à rebondissements, la trajectoire du trio féminin de R&B TLC est marquée par le destin, entre drames, succès, décès et violence. Apparu au début des années 1990, le groupe constitué de Lisa « Left Eye » Lopes (1971-2002), Tionne « T-Boz » Watkins et Rozonda « Chilli » Thomas est remarqué par le producteur Antonio « L.A. » Reid, le très influent fondateur avec Babyface du label LaFace Records. Tous deux produisent le premier album de TLC, Ooooooh... On the TLC Tip (1992), qui impose son style féminin voire féministe dans un univers R&B essentiellement masculin et se vend à six millions d'exemplaires à sa sortie. En prise à divers faits divers et la maladie du sang de « T-Boz » Watkins, le trio enregistre son plus grand succès CrazySexyCool (1994, Grammy Award du meilleur album de R&B) entre deux cures de désintoxication de Lisa Lopes. Résultat, les singles « Creep » et « Waterfalls » se classent numéro un et l'album s'écoule à quinze millions d'exemplaires. Pourtant, les chanteuses cumulent les dettes et sont contraintes d'enregistrer Fanmail (1999), vendu à près de dix millions d'exemplaires (« No Scrubs » et « Unpretty » sont deux nouveaux numéros un). En 2000, Lisa Lopes fait valoir ses ambitions personnelles avec l'album solo Supernova. Exilée au Honduras, elle y meurt dans un accident de voiture le 25 avril 2002, à l'âge de 30 ans. L'album qui suit, 3D (2002), comportent quelques-unes des chansons qu'elle a enregistré avec TLC. Celui-ci comprend les producteurs Timbaland, Rodney Jerkins, Missy Elliott et The Neptunes. Malgré une tentative de remplacement à travers l'émission de télé réalité R U the Girl?, TLC continue d'exister en duo et se réunit en quelques occasions, tandis que fleurissent les groupes féminins de R&B, à commencer par Destiny's Child, qui révèle la chanteuse Beyoncé. En 2017 apparaît finalement un dernier album homonyme grâce à un financement participatif qui fédère anciens, nouveaux fans et stars. © ©Copyright Music Story Jean-Eric Perrin 2017