Biographie

Le producteur et DJ allemand Roman Boer (né à Cologne en 1974) débute sa carrière sous le nom Tocadisco (platine/tourne-disque en espagnol) dès l'âge de 20 ans tandis qu'il officiait comme DJ au club UNIQUE de Dusseldorf. A la suite de sa signature chez Superstar Records, plusieurs de ses remixes se retrouvent sur la compilation de Benassi, Cooking For Pump-Kin, tandis que son réarrangement du titre "Walking Away" de The Egg va servir de base au tube de David Guetta "Love Don't Let Me Go". Tocadisco collabore ensuite lui même avec le DJ français en 2008 pour le single "The Sound Of Letting Go" et sort la même année, son premier album, Solo, suivi en 2009 par 128.0FM. © TiVo