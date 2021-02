Biographie

Quartet de soul jazz allemand basé à Fribourg, Tok Tok Tok est mené par la chanteuse Tokunbo Akinro et le saxophoniste Morten Klein, arrangeurs ou compositeurs suivant les disques. Depuis leur album de reprises 50 Ways to Leave Your Lover (1999), six disques se sont égrénés jusqu'à She and He (2008). © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015