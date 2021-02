Biographie

Le quatuor emo Tokio Hotel émerge comme l’une des nouvelles formations allemandes de sa génération, trois des singles de leur premier album Schrei (2005) arrivant numéro un des classements. Les jumeaux Bill et Tom Kaulitz, alors âgés de 12 ans, forment le groupe en 2001 à Magdeburg, leur ville natale, recrutant le batteur Gustav Schäfer et le bassiste Georg Listing pour le compléter. D’abord appelé Devilish, le quatuor d’adolescents effectue une tournée très dynamique avant de signer avec Universal en 2003, à l’occasion de quoi ils adoptent le nom de Tokio Hotel. La ferveur que le groupe suscite rapidement auprès des adolescentes alimente son succès en Europe et aux États-Unis. © Jason Ankeny /TiVo