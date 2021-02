Biographie

Formé par des étudiants de la même école de musique au milieu des années 1960, le Tokyo String Quartet se fait connaître hors des frontières japonaises en remportant de multiples concours. Signé par Deutsche Grammophon, le quatuor enregistre et tourne sans relâche malgré de fréquents changements de musiciens. Exclusivement japonaise puis internationale à partir de 1981 avec l'arrivée du violoniste Peter Oundjian, la formation domine le genre par ses interprétations de Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Bartok et surtout l'intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven, captée à deux reprises, à vingt ans d'intervalle. C'est sur ce dernier cycle que le Tokyo String Quartet se retire définitivement des studios et de la scène, en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015