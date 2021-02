Biographie

Tom Fire est un producteur et beatmaker français dont l’amour pour la « bass music » imprègne fortement ses créations. Naviguant entre le reggae, la dub, le hip-hop, l’electro-funk et le dancehall, il parvient à mettre au point une musique festive et dansante et à collaborer avec de multiples artistes tels que Yaël Naïm, MC Solaar, Winston MacAnuff ou encore Soom T. Tom Fire est pianiste et contrebassiste de formation et suit d’abord un cursus classique et jazz au conservatoire. Il perce ensuite dans le milieu de la musique au début des années 2000 en tant qu’arrangeur et ingénieur du son. Il commence sa carrière en collaborant avec des artistes variés : No One Is Innocent, Java et Winston MacAnuff. Il joue également de la contrebasse pour Yaël Naïm et MC Solaar. Son premier EP Brainwash sort en 2011 et attire l’attention des amateurs de reggae. Son duo avec le Jamaïcain Winston MacAnuff devient très populaire et lui permet d’imposer rapidement sa touche personnelle faite de sonorités dub, électro et pop. C’est ensuite chez Wagram qu’il commercialise son premier album en 2011. Celui-ci s’intitule The Revenge et dévoile un Tom FIre qui reste fidèle à ses productions habituelles composées de styles incroyablement éclectiques et dansants. En 2012, l’EP Fire Riddim voit le jour et confirme le talent du jeune producteur notamment à travers le titre Legalize It. Tom Fire dévoile ensuite son second opus, Low Fidelity, en 2015 et continue d’impressionner avec sa capacité à mélanger toutes ces différentes « bass music » avec autant d’aisance. ©LG/Qobuz