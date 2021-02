Biographie

Tom Frager est un chanteur compositeur français de reggae qui devient célèbre en 2009 avec le tube "Lady Melody". Né le 1er juillet 1977 à Dakar, au Sénégal, il grandit en Guadeloupe, où il cultive un talent de surfer qui lui rapporte plusieurs titres de champion et le mène dans le monde entier. D'un point de vue musical, il cite des influences reggae, rock alternatif et pop. En 2002, il fonde Gwayav', et en 2006, ils sortent leur premier album indépendamment, Bloom Inside, dont on entend peu parler au début. Quelques années plus tard, le groupe sort son deuxième album, Better Days (2008), cette fois en tant que Tom Frager & Gwayav'. © Jason Birchmeier /TiVo