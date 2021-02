Biographie

Né à Londres en 1995, l'auteur-compositeur, chanteur, guitariste, violoniste et producteur britannique Tom Misch livre ses premiers travaux sur la toile au début des années 2010 avant de publier le single "Memory" en 2014, ainsi que les mixtapes Beat Tape 1 (2014) et Beat Tape 2 (2015) et les maxis Out to Sea (2014), Reverie (2016) et 5 Day Mischon (2017), imposant un univers à la croisée d'une neo-soul, d'un R&B alternatif, d'un funk jazzy et de reflets hip-hop. Suite à Geography, premier album paru en 2018 et porté par les titres "Movie" et "It Runs Through Me" avec De La Soul, Misch revient en 2020 en compagnie de Yussef Dayes pour un second opus studio chez Blue Note, What Kinda Music, notamment défendu par l'extrait "Nightrider" en compagnie de Freddie Gibbs. © TiVo