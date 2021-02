Biographie

Né le 26 août 1986 à Londres, Tom Rosenthal a d'abord étudié l'anthropologie à l'université de Durham avant de se consacrer pleinement à la musique. Sa carrière discographique s'ouvre en 2011 avec le single « Superfresh », extrait d'un premier album paru la même année, intitulé Keep a Private Room Behind the Shop. Dès 2013, après avoir publié un single de Noël en 2012, il s'offre un second album du nom de Who's That in The Fog? En 2015, son folk racé ressurgit sur un troisième recueil intitulé Bolu, en référence au surnom qu'il donne à sa fille aînée. Par ailleurs, entre 2014 et 2016, il sort une série de trois EP intitulés The Pleasant Trees. Enfin, sa signature musicale se retrouve sur de nombreux films publicitaires ou courts-métrages. En 2016, son titre « It's ok » réussit à rentrer dans les classements français. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019