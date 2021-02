Biographie

Tom Tom Club, groupe culte et ludique formé par Tina Weymouth et Chris Frantz (section rythmique de Talking Heads), est précurseur d'une formule alliant electro, rap et world avec les tubes « Wordy Rappinghood » et « Genius of Love » en 1981. Entouré d'invités prestigieux, le duo prolonge l'aventure avec les albums Close To The Bone (1983) et Boom Boom Chi Boom Boom (1988). D'autres productions éparses suivent jusqu'au double Genius of Live en 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015