Biographie

Ce guitariste, qui n’a pas choisi son nom de scène par hasard, est un poète urbain connu pour son jeu empreint de vibratos et de mélodies lunaires. Tom Verlaine est entré dans l’histoire du rock avec le groupe Television, dont il était le leader et dans lequel son duo avec le guitariste Richard Lloyd faisait merveille. Depuis 1979, c’est dans le cadre d’une carrière solo que le symboliste Tom Verlaine poursuit son voyage onirique et nocturne, entre New York et Londres, au gré de son inspiration : le premier album (1979) et Dreamtime (1981) l'ont inauguré en beauté. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015