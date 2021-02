Biographie

Dans les années 70, le californien Tom Waits combine des textes décrivant le quotidien de personnages de basse condition, désespérés et paillards, à une image personnelle reflétant ce même style de vie, le tout chanté avec une voix rauque et râpeuse. Dès les années 80, ses travaux se font de plus en plus théâtraux au fil de ses incursions dans l'actorat et de ses compositions (la plupart en collaboration avec sa compagne Kathleen Brennan) voyant le jour dans différents films ou pièces de théâtre. Les années passant, Waits atteint un statut quasi mythique auprès de ses fans aussi bien que de ses pairs, et reçoit deux Grammy Awards pour Bone Machine (1992) et Mule Variations (1999). © William Ruhlmann /TiVo