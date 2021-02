Biographie

Né à Glasgow en 1991, le multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète britannique apparaît sur la scène musicale en 2016 avec le single "Sun Goes Down (featuring Kojey Radical)", proposant une recette aux accents electropop, soul et hip-hop, nourrie d'influences allant de Ray Charles à Bob Marley en passant par The Police et mêlant songwriting traditionnel et art du sampling. Fort de la diffusion du titre sur Radio 1, Walker décroche une signature chez Relentless Records pour qui il livre un premier single, "Fly Away With Me", suivi en 2017 par le maxi Blessings EP et le hit international "Leave a Light On". Fort de cette exposition et de sa participation au "Walk Alone" de Rudimental en 2018, Walker livre son premier effort studio en 2019, What a Time to Be Alive. © TiVo