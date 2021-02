Biographie

Tomandandy se compose de Andy Milburn et Thomas Hajdu qui se sont rencontrés à la très sérieuse université de Princeton (New Jersey). Les deux hommes y deviennent des spécialistes reconnus de la musique sur ordinateur avant de se muer en duo créatif. Tomandandy s'établit à New York et compose des jingles publicitaires ou des génériques d'émissions télévisées avant de se spécialiser dans la musique de film. Leur première réalisation d'envergure est la bande originale de Killing Zoe en 1994. Ttomandandy collabore également à divers titres avec Laurie Anderson, Lou Reed, ou David Byrne. Développeur de logiciels, Tomandandy multiplie les activités dans toute la sphère musicale. La Colline a des yeux (2006), The Strangers (2008) et Resident Evil: Afterlife (2010) voient Tomandandy se spécialiser dans les films d'épouvante et d'action. Cette tendance est confirmée par la sortie de Resident Evil: Retribution en septembre 2012.